Sadio Mané: «La pire saison de ma carrière»

Si Sadio Mané a inscrit un but samedi 8 mai lors de la rencontre face à Southampton (2-0), son ancien club, l’international sénégalais, finaliste de la CAN 2019, se dit déçu par l’exercice qui va bientôt s’achever.

Malgré 14 buts et 6 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, l’international sénégalais Sadio Mané est largement déçu par sa saison 2020-2021 avec Liverpool, qu’il avait rejoint en 2016 en provenance de Southampton.

Aucune explication possible

« Cette saison est la pire saison de ma carrière, il faut le reconnaître. Aujourd’hui tu me poses la question (qu’est-ce qui ne va pas ?), j’aurais du mal à répondre, personnellement je ne sais pas. J’ai toujours essayé d’être positif, même si ça se passe bien ou mal. Je me remets en question tout le temps », a t-il jugé dans un entretien accordé à Canal+.

Pour le moment, Liverpool est loin du podium de la Premier League. Et en Ligue des champions, le club n’a pas passé les quarts de finale, battu par le Real Madrid. Finaliste en 2018, vainqueur en 2019 de la C1, on imagine la déception de Mané cette saison. Sans compter le titre de champion d’Angleterre en 2020.

Pas aussi performant que lors des exercices précédents, Sadio Mané a cherché une possible explication. « J’ai même fait un test pour voir mon corps, est-ce que je mange bien ou tout a changé. Mais, ils ont vérifié et tout va très bien. Il faut comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas, je vais continuer à bosser et peut-être avec le temps ça va passer », avance le vainqueur de la Coupe du monde des clubs en 2019.

