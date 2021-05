CAF: la Super Coupe à Doha le 28 mai

Le match retardé de la Super Coupe de la CAF entre l'Égypte Al Ahly et le Marocain Renaissance Berkane se jouera le 28 mai à Doha, ont confirmé lundi 10 mai les organisateurs. Le coronavirus et les désaccords sur le lieu ont conduit à plusieurs reports du match annuel entre les vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF de deuxième niveau. Il s'agira du troisième match consécutif de Super Coupe au Qatar, qui accueillera la Coupe du monde 2022, la première à se dérouler au Moyen-Orient.