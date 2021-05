CAN féminine: la route vers Maroc 2022 et le Mondial 2023 est connue

Les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations féminine, Maroc 2022. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 10 mai 2021 au Caire. Cette CAN 2022 sera qualificative pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.