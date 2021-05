Moussa Marega quitte Porto et rejoint Al Hilal

Moussa Marega, attaquant malien du FC Porto MIGUEL RIOPA / AFP

Après six saisons passées au Portugal (Maritimo, Vitoria Guimarães et Porto), Moussa Marega quitte donc l’Europe pour une nouvelle expérience et rejoint Al Hilal. Le club saoudien a officialisé l’arrivée de l’international malien sur ses réseaux sociaux. A Porto depuis 2016, Marega a inscrit 73 buts en 192 matches.