L'Argentin Hector Cuper est le nouveau sélectionneur des Léopards de RDC

L'équipe nationale de République démocratique du Congo a un nouveau sélectionneur. Et ce n'est pas le Français Rolland Courbis, dont le nom circulait avec insistance. La Fecofa a annoncé, ce jeudi 13 mai, la nomination de l'entraîneur Hector Cuper. Son objectif : la qualification pour la Coupe du monde 2022.

Revirement au cœur des grandes manœuvres orchestrées ce printemps par la Fédération congolaise de football (Fecofa). Alors que Roger Hitoto, Claude Makélélé et Shabani Nonda ont été nommés à différents postes en début de semaine, un nouveau sélectionneur a été officiellement installé ce jeudi 13 mai.

Et il ne s'agit pas de Rolland Courbis. Les dirigeants congolais disaient avoir un accord de principe avec le technicien français, mais celui-ci, actuellement consultant pour RMC Sport, a éteint lui-même cette information. L'ancien coach de Bordeaux, Marseille, Montpellier et du Niger, entre autres, ne sera pas le successeur de Christian Nsengi-Biembe.

Pour la première fois, les Léopards vont être dirigés par un Argentin : Hector Cuper, 65 ans. C'est à lui que la Fecofa confie les clés de la sélection nationale, avec un objectif clair : « Qualifier l'équipe de la RDC pour la Coupe du monde au Qatar en 2022. »

Les Léopards courent après la Coupe du monde depuis 1974

En tant qu'entraîneur, Hector Cuper a connu le succès au début des années 2000 avec le Valence CF, club qu'il a mené deux années de suite en finale de la Ligue des champions UEFA. Il a aussi dirigé l'Inter Milan, le Real Majorque, le Betis Séville et Parme. Entre 2015 et 2018, l'Argentin a été le sélectionneur de l'Égypte. Sous sa direction, les Pharaons ont été vice-champions d'Afrique 2017 et ont participé au premier tour du Mondial 2018, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 1990.

La République démocratique du Congo n'a participé qu'une fois à la Coupe du monde. C'était en 1974, en Allemagne de l'Ouest, alors que le pays s'appelait encore Zaïre. Les Léopards avaient perdu leurs trois rencontres du premier tour face au Brésil, à l'Écosse et à la Yougoslavie. Pour se qualifier pour le Mondial 2022, la RDC devra terminer première du groupe J des éliminatoires de la CAF face au Bénin, à Madagascar et à la Tanzanie, puis remporter le face-à-face aller-retour prévu ensuite.

