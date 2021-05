La CAF confirme le report des éliminatoires du Mondial 2022 et fixe un calendrier

© Courtesy of CAF

Gianni Infantino, Paul Kagame et Patrice Motsepe à Kigali, au Rwanda, le 15 mai 2021.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) s'est réuni à Kigali, au Rwanda, samedi 15 mai. Des décisions ont été prises concernant l'organisation d'événements majeurs sur le continent. Le report des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 a bien été confirmé : les matches auront lieu fin 2021 et début 2022.

Publicité Lire la suite

La réunion qui s'est tenue à Kigali samedi a attiré du beau monde. Paul Kagame, le président du Rwanda, et Aurore Mimosa Munyangaju, la ministe des Sports du Rwanda, ont accueillie Gianni Infantino, le président de la Fifa, et Patrice Motsepe, le nouveau président de la CAF, pour un sommet du Comité exécutif de la CAF (COMEX). À cette occasion, Paul Kagame a tenu à « mettre l'accent sur le rapport en le football et le développement en Afrique », indique le communiqué de la CAF.

Coupe du monde 2022: les éliminatoires en septembre, octobre et novembre 2021, puis en mars 2022

Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion à Kigali. Il a notamment été question des éliminatoires de la zone CAF pour la Coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Comme RFI l'avait annoncé début mai, la phase de groupes des qualifications africaines n'aura pas lieu en juin 2021. Le COMEX a confirmé ce report.

Les rencontres se tiendront finalement « durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que de mars 2022 », annonce la CAF. Selon toute vraisemblance, en mars 2022, auront lieu les matche de barrages à l'issue desquels on connaîtra les cinq pays africains qui disputeront le Mondial 2022.

La finale de la Ligue des champions au Maroc, celle de la Coupe de la Confédération au Bénin

Le COMEX a également entériné les pays qui accueilleront les prochains événements importants du continent. On sait où aura lieu la finale de la Ligue des champions CAF 2020-2021, qui depuis l'année dernière, ne se joue plus que sur un seul match. Après l'Égypte en novembre dernier, la prochaine finale, prévue le 17 juillet 2021, aura lieu au Maroc.

La finale de la Coupe de la Confédération 2020-2021, qui se joue elle aussi sur un match unique depuis l'année dernière (elle avait eu lieu au Maroc), se déroulera au Bénin le 10 juillet 2021.

L'Égypte, elle, accueillera la finale de la Ligue des champions féminine CAF 2021. Le pays des Pharaons sera aussi en charge de l'organisation de la CAN des moins de 20 ans en 2023. La CAN des moins de 17 ans 2023, elle, aura lieu en Algérie. Enfin, la CAN de beach soccer 2022 se passera au Mozambique.

Un Championnat panafricain interscolaire créé, des investissements pour le développement du foot et de l'arbitrage attendus

Outre ces décisions, le COMEX a annonce que la Fondation Motsepe avait fait un don de 10 millions de dollars à la CAF. Cette somme doit finance le Championnat panafricain interscolaire CAF-Fifa, lequel a vu son intégration aux compétitions de la CAF approuvée par le Comité.

Le Comité a également annonce un « projet de financement » pour améliorer les infrastructures de football en Afrique. Coût estimé : un milliard de dollars. Ce projet doit maintenant « faire l'objet d'un examen approfondi ». Autre projet évoqué : un programme de formation d'arbitres au sein de la CAF, avec un budget d'un million de dollars par an. Le COMEX tient à « renforcer la professionalisation de l'arbitrage en Afrique ».

⚽️ Le Comité Exécutif, présidé par le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, prend des décisions importantes sur les compétitions, les présidents et vice-présidents des commissions permanentes de la CAF, à Kigali, au Rwanda. #CAF #CAFOnline #footballhttps://t.co/6qrOgidZwH — CAF Media (@CAF_Media) May 15, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne