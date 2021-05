Coupe de la Confédération: Pyramids prend une option sur les demi-finales

Les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération 2020-2021 se sont joués dimanche 16 mai. Et le finaliste de la dernière édition, le Pyramids FC, a fait un grand pas vers les demies. L’équipe égyptienne a corrigé les Nigérians d’Enyimba (4-1) au Caire. Le CS Sfaxien, club le plus titré de la compétition (trois sacres), a été surpris à domicile par la JS Kabylie (1-0). Les Camerounais de Coton Sport l’ont emporté sur le fil face aux Sénégalais de l’ASC Jaraaf (1-0). Enfin, les Sud-Africains d’Orlando Pirates et les Marocains du Raja Casablanca sont restés dos à dos (1-1). Les quarts de finale retour se joueront dimanche 23 mai.