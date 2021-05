Exclusif

Prix Marc-Vivien Foé: Gaël Kakuta, premier Lensois et Congolais sacré

Le Lensois et Congolais Gaël Kakuta, lauréat du Prix Marc-Vivien Foé, ce 17 mai 2021. © Photo agence - Montage FMM

Texte par : David Kalfa Suivre 5 mn

Gaël Kakuta a été élu meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1), ce 17 mai 2021. Au classement, le milieu de terrain offensif âgé de 29 ans devance les attaquants Andy Delort (Montpellier HSC/Algérie) et Tino Kadewere (Olympique lyonnais/Zimbabwe). Il est le premier joueur du RC Lens et de l’équipe nationale de RD Congo à remporter le Prix Marc-Vivien Foé, remis par Radio France Internationale (RFI) et France 24.