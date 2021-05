Gabon: Audition de la CAF dans l’affaire Kanga

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football procédera lundi 24 mai à l'audition du Gabon et de la RDC, à propos de Guélor Kanga. Le milieu de terrain des Panthères est accusé par Fédération congolaise de football d’avoir triché sur son âge et d’usurper son identité. Double passeur décisif lors du match décisif entre le Gabon et la RDC dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN, le joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade porte depuis près de dix ans les couleurs du Gabon.