Hassane Kamara appelé pour la première fois avec la Côte d’Ivoire

Hassane Kamara célèbre un but lors d'une rencontre de Ligue 1 face à Brest en mai 2021.

Le sélectionneur Patrice Beaumelle a donné sa liste des 26 Éléphants retenus pour les matches amicaux contre le Burkina Faso, le 5 juin au Stade Ebimpé, et le Ghana, le 12 juin à Cape Coast. Hassane Kamara sera un des petits nouveaux.

Le latéral gauche de l'OGC Nice Hassane Kamara, né à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, mais titulaire de la nationalité ivoirienne, a été sélectionné par Patrice Beaumelle pour affronter le Burkina Faso et le Ghana en amical début juin. Le joueur de 26 ans s’est dit sur Twitter honoré et fier de représenter dorénavant sa « famille » et ses « terres d’origines » au niveau international. Kamara avait quitté Reims pour rejoindre les Aiglons l'été dernier.

« L’espoir d’avoir du temps de jeu avec Nice »

« Je suis arrivé avec l’espoir d’avoir beaucoup de temps de jeu. Il fallait absolument un projet dans lequel je pourrais montrer mes qualités et me faire une vraie place dans le "onze", donc c’est une grande satisfaction pour moi », a raconté Hassane Kamara au site internet Actu Foot.

Depuis, celui qui était passé par le centre de formation de Toulouse sans convaincre, a joué 35 matches, dont 33 comme titulaire, et inscrit un but et fait une passe décisive. Hassane Kamara, qui a débuté le ballon rond à l’âge de 10 ans à Aubervilliers, en banlieue parisienne, sait se rendre indispensable comme en 2013 avec la Berrichonne de Châteauroux.

Le club évolue alors en Ligue 2 et évite de justesse la relégation. Le jeune, positionné en milieu défensif, est souvent titulaire et participe au maintien du club. Celui qui a avoué avoir eu « énormément de bâtons dans les roues » depuis ses débuts saura certainement saisir l’opportunité de briller avec les Éléphants.

On retrouve aussi dans la liste de Patrice Beaumelle : Maxwel Cornet, Jérémie Boga, Sébastien Haller, Max-Alain Gradel, Serge Aurier ou encore Chris Bedia. On notera les absences de Gervinho (Parme), Wilfried Zaha (Crystal Palace) et Nicolas Pépé (Arsenal).

