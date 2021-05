Ligue des champions CAF: ES Tunis-Al Ahly et Wydad-Kaizer Chiefs en demi-finales

On connait les affiches des demi-finales de la Ligue des champions 2021. Le tenant du titre Al Ahly affrontera l’ES Tunis tombeuse aux tirs au but de Belouizdad. Les Sud-Africains de Kaizer Chiefs seront eux opposés au Wydad Casablanca malgré leur défaite 3-0 sur la pelouse de Simba en quart de finale retour, ce samedi 22 mai.

Ils ont cru jusqu’au bout à la « remontada ». Les joueurs du Simba SC, battus 4-0 sur le terrain du Kaizer Chiefs FC en quart de finale aller, se sont imposés 3-0 au retour, en Tanzanie, ce samedi 22 mai. Un doublé de John Bocco (24e, 56e) et un but de Clatous Chama (86e) leur ont donné l’espoir de réaliser l’impossible et d’atteindre pour la première fois le dernier carré de la Ligue des champions. Les hommes du Français Didier Gomes Da Rosa ont tout tenté (32 tirs) et ont fait trembler jusque dans les dernières secondes des Sud-Africains acculés dans leur surface.

Le Kaizer Chiefs FC s’en sort dans la douleur grâce à son récital du match aller. Le club de Johannesburg disputera sa première demi-finale de Ligue des champions contre le Wydad Casablanca, vainqueur en 2017 et finaliste en 2019.

Opposé au MC Alger, les Marocains ont tremblé aussi. Ce n'était pas de la peur d'une « remontada » mais simplement un score serré jusqu’au bout. Après le match nul 1-1 du match aller en Algérie, le Wydad ne devait pas prendre de but pour être assuré de voir le dernier carré. Les Casablancais y sont parvenus et ont même marqué dans les dernières secondes grâce à Walid El Karti (1-0, 92e).

Un dernier carré d’or

Les deux autres grands favoris de la compétition, l’ES Tunis et Al Ahly s’affronteront eux lors d’une revanche de la finale 2018 gagnée à l’époque par le club tunisois. Depuis, la formation cairote a remporté la dernière édition et compte bien conserver le trophée.

Après leur succès du match aller face au Mamelodi Sundowns (2-0), les Égyptiens ont assuré l’essentiel à Pretoria (1-1). L’ouverture du score de leur défenseur Yasser Ibrahim (11e) leur a permis de vivre un match plutôt tranquille malgré l’égalisation de Mosa Lebusa (30e). Le champion d’Afrique du Sud n’était pas en mesure d’inscrire trois autres buts pour se qualifier et affronter une équipe de l'ES Tunis qui a été renversante contre le club algérien de Belouizdad.

Après sa défaite 2-0 du match aller, le quadruple champion d’Afrique s’est imposé sur le même score au retour à domicile, avant d’arracher sa qualification aux tirs au but (3-1). Les buteurs Abdelraouf Benguit (68e) et Mohamed Ben Romdhane (87e) ont ensuite réussi leur tir au but, comme leur coéquipier Anice Badri. En face, Amir Sayoud, Adel Djerrar et Chemseddine Nessakh ont buté sur le gardien tunisien Farouk Ben Mustapha entré en cours de match. Ce spécialiste de l'exercice avait déjà montré en 8e de finale de la CAN 2019 contre le Ghana qu’il excellait dans le domaine.

