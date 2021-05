Grâce à Sadio Mané, Liverpool jouera bien la Ligue des champions

L'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané célèbre son but face à Crystal Palace, le 23 mai 2021. Action Images via Reuters - MOLLY DARLINGTON

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Face à une équipe de Crystal Palace peu dangereuse, Liverpool s’est imposé dimanche 23 mai lors de la 38e journée grâce à un doublé de Sadio Mané (2-0). Longtemps en difficulté cette saison, les Reds terminent 3e et valident leur billet pour la prochaine Ligue des champions. Auteurs d'une fin de saison canon, avec 8 victoires et 2 nuls sur les 10 dernières journées, les Reds n’ont pas tremblé. Sadio Mané, l'une des grosses déceptions de la saison, termine l’exercice sur des passes décisives de ses compères du trio magique Roberto Firmino (1-0, 36e) et Mohamed Salah (2-0, 74e).