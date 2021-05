Moussa Marega de retour avec le Mali

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C’est un programme copieux qui attend le Mali en juin avec des matchs amicaux contre l’Algérie le 6 à Blida, la RD Congo le 11 à Radès et la Tunisie le 16 également à Radès. On notera le retour de l’attaquant vedette Moussa Marega, qui vient de quitter Porto pour Al-Hilal en Arabie Saoudite. Il n’était plus apparu avec le maillot des Aigles depuis la CAN 2019 en Égypte. Yves Bissouma, pensionnaire de Brighton, est également dans l’effectif, lui qui n’avait plus joué en sélection depuis 2018. Au total, la liste du coach Mohamed Magassouba est composée de 35 joueurs.