Hannibal Mejbri convoqué pour la première fois par la Tunisie

Le milieu de terrain Hannibal Mejbri lors de sa première apparition avec l'équipe pro de Manchester United contre Wolverhampton, le 23 mai 2021. Pool via REUTERS - RUI VIEIRA

Texte par : RFI

Apparu pour la première fois avec les professionnels de Manchester United le 23 mai dernier en Premier League, la carrière du jeune Hannibal Mejbri s'accélère. Le milieu de terrain de 18 ans avait révélé, jeudi 27 mai, qu'il jouerait pour la sélection tunisienne. Et ce vendredi 28 mai, le Mancunien figure dans la liste des joueurs convoqués par Mondher Kebaier pour le stage des Aigles de Carthage, prévu du 2 au 15 juin. Les Tunisiens doivent affronter en matches amicaux la RDC le 5, l'Algérie le 11 et le Mali le 15. Hannibal Mejbri pourrait alors connaître ses premières capes, lui qui a évolué auparavant avec les moins de 16 ans et les moins de 17 ans de l'équipe de France.