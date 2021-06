Foot: des équipes nationales africaines en rodage en juin

Le Nigérian Ahmed Musa et l'Algérien Riyad Mahrez, le 14 juillet 2019 lors de la CAN en Égypte.

La majeure partie des équipes nationales africaines vont disputer des matches amicaux en juin. Ces rencontres de préparation remplacent celles de qualifications pour la Coupe du monde 2022 qui ont été reportées à septembre prochain à cause du mauvais état de nombreux stades sur le continent et de la pandémie de Covid-19.

Publicité Lire la suite

Ce devait être un mois de juin à l’enjeu brûlant, avec les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Ce sera finalement un début d’été studieux pour la plupart des sélections africaines. À leur programme, des matches de préparation en pagaille.

Les majorité des équipes nationales du continent vont en effet rester active, malgré le report des deux premières journées d’éliminatoires pour le Mondial au Qatar. Certaines vont même disputer trois rencontres en l’espace de deux semaines, à l’image de l’Algérie.

Les vainqueurs de la dernière Coupe d’Afrique des nations vont ainsi affronter la Mauritanie (3 juin), le Mali (6 juin) et la Tunisie (11 juin). Le genre d’opposition qui permettra aux Algériens d’aborder plus sereinement leurs prochaines échéances, dont la Coupe Arabe 2021 (30 novembre-18 décembre) et la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022).

Même des équipes pas qualifiées pour cette prochaine Coupe d’Afrique des nations ont décidé d’utiliser pleinement cette fenêtre de juin 2021, à l’image du Niger, du Togo, de la Zambie. Car dans trois mois, il faudra être prêt : 120 matches vont s’enchaîner de septembre à novembre pour désigner les dix prétendants aux cinq places réservées à l'Afrique à la prochaine Coupe du monde.

Lundi 31 mai 2021 –

Turquie – Guinée, à Antalya [Turquie] 0-0

Mercredi 2 juin 2021 –

Mozambique – Lesotho, à Maputo

Jeudi 3 juin 2021 –

Algérie – Mauritanie, à Blida

Vendredi 4 juin 2021 –

Cameroun – Nigeria, à à Wiener Neustadt [Autriche]

Rwanda – République centrafricaine, à Kigali

Samedi 5 juin 2021 –

Gambie – Niger, à Antalya [Turquie]

Sénégal – Zambie, à Thiès

Tunisie – RD Congo, à Tunis

Guinée – Togo, à Antalya [Turquie]

Côte d’Ivoire – Burkina Faso, à Abidjan

Cap-Vert – Brésil olympique, à Belgrade [Serbie]

Eswatini – Lesotho, à Maputo [Mozambique]

Dimanche 6 juin 2021 –

Algérie – Mali, à Blida

Lundi 7 juin 2021 –

Niger – Togo, à Antalya [Turquie]

Rwanda – République centrafricaine, à Kigali

Mardi 8 juin 2021 –

Bénin – Zambie, à Cotonou

Gambie – Togo, à Antalya [Turquie]

Guinée – Kosovo, à Antalya [Turquie]

Afrique du Sud – Ouganda, à Johannesburg

Maroc – Ghana, à Rabat

Sénégal – Cap-Vert, à Thiès

Mozambique – Eswatini, à Maputo

Vendredi 11 juin 2021 –

RD Congo – Mali, à Tunis [Tunisie]

Gambie – Kosovo, à Antalya [Turquie]

Guinée – Niger, à Antalya [Turquie]

Mauritanie – Liberia, à Tunis [Tunisie]

Tunisie – Algérie, à Tunis

Soudan – Zambie, à Omdurman

Guinée-Bissau – Cap-Vert, à Bissau

Samedi 12 juin 2021 –

Maroc – Burkina Faso, à Rabat

Tanzanie – Malawi, à Dar es Salam

Ghana – Côte d’Ivoire, à Cape Coast

Mercredi 16 juin 2021 –

Tunisie – Mali, à Tunis

Jeudi 17 juin 2021 –

Mauritanie – Djibouti, à Doha [Qatar]

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne