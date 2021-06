L’Algérie invaincue pour la 25e fois de suite, folle série

En battant la Mauritanie 4-1, ce 3 juin 2021, l’équipe d’Algérie a porté son record d’invincibilité à 25 rencontres. Les champions d’Afrique en titre n’ont plus perdu depuis une rencontre au Bénin en octobre 2018.

Publicité Lire la suite

« Vive l’Algérie, le record africain est à nous ! 25 matches sans défaite ! Bravo au staff et aux joueurs, c’est pour le peuple ! » Sofiane Feghouli, double buteur face à la Mauritanie (4-1), ce 3 juin 2021 à Blida, a affiché sa joie sur Twitter. Pour le milieu de terrain, pas de doute, la sélection algérienne a établi un nouveau record d’invincibilité sur le continent.

Il est toutefois difficile de confirmer le caractère inédit de cette série sur le continent, car la Fédération internationale de football (FIFA) a retiré une base de données en ligne qui comportait tous les résultats des sélections A.

L’équipe de Côte d’Ivoire de Didier Drogba semble par exemple avoir enchaîné 26 sorties sans défaite entre novembre 2010 et février 2013.

Encore loin du record absolu

Il n’en reste pas moins que la performance algérienne est impressionnante. Les Fennecs n’ont plus perdu depuis le 16 octobre 2018 à Cotonou et un revers 1-0 face au Bénin en qualifications pour la CAN 2019. Ils en sont ainsi à 19 victoires et 6 nuls, avec 55 buts inscrits et 17 encaissés.

En cas de succès ou nul face au Mali (6juin) puis la Tunisie (11 juin), les Algériens peuvent en outre rentrer un peu plus dans la légende du football africain. Même s’ils seront encore loin du record absolu de 35 matches sans perdre... Un record codétenu par l’Espagne (2006-2009) et le Brésil (1993-1996).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne