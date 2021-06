CAN 2021 : la CAF reporte le tirage au sort

Texte par : RFI Suivre 1 mn

A la demande de la Confédération Africaine de Football, le Comité local d'organisation (COCAN 21) a accepté de reporter le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2021, initialement prévu le 25 juin 2021, pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19. Une nouvelle date sera annoncée en temps opportun, selon le communiqué de CAF, qui précise que la nouvelle date du tirage « sera annoncée en temps opportun ». La CAN 2021 va se tenir du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.Erratum: Contrairement à ce nous avions écrit, c'est bien la CAF qui a demandé le report du tirage au sort et non le COCAN. Toutes nos excuses aux concernés