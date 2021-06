Le Sénégalais Youssouf Sabaly au Betis Séville

Le latéral international sénégalais Youssouf Sabaly, en fin de contrat avec les Girondins, s'est engagé pour cinq saisons avec le Betis Séville, a annoncé lundi le club bordelais. Sabaly, 28 ans, formé au Paris SG puis passé en prêts par Evian-Thonon-Gaillard et Nantes, évoluait depuis cinq ans à Bordeaux, club avec lequel il a disputé 150 matches, inscrivant un but contre Lens en mai dernier, et délivrant 17 passes décisives.