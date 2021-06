Foot: une partie de la FIFA déménage à Paris pour se rapprocher de l’Afrique

La Fédération internationale de football (FIFA) devrait formaliser ce 10 juin 2021 le déménagement d'une partie de son siège de Zurich à Paris. C'est l'Hôtel de la Marine, face à la Place de la Concorde, qui sera inauguré ce jeudi matin par Emmanuel Macron après de longs travaux de rénovation, qui accueillera donc bientôt une centaine de membres du personnel de la FIFA. Et ce déménagement aurait beaucoup à voir avec l'Afrique...

C'est un peu un retour à la maison qui se profile avec le déménagement d’une partie de la Fédération internationale de football (FIFA) à Paris. Installée à Zurich (Suisse) depuis 1935, la FIFA retournera, au moins partiellement, à la ville qui l'a vue naître, puisque c'est à Paris qu’elle a été fondée en 1904, à quelques centaines de mètres de la Place de la Concorde.

Des liaison aériennes plus nombreuses avec l’Afrique

Pourquoi ce retour à Paris ? Dans l'entourage de la FIFA, il est question de raisons essentiellement pratiques. La capitale française permettrait de rapprocher la maison mère du football des fédérations africaines.

À un moment où, sous l'impulsion de Gianni Infantino, les liens entre la FIFA et la CAF, la Confédération africaine de football, deviennent de plus en plus étroits, cette antenne parisienne faciliterait grandement les échanges, grâce notamment aux liaisons aériennes nombreuses avec l'Afrique. Beaucoup plus nombreuses en tout cas que depuis Zurich.

Et puis, ce retour à Paris répond également à une volonté commune de Gianni Infantino et d'Emmanuel Macron de défendre la francophonie au sein de la FIFA.

