CAN 2021: le report de Sierra Leone-Bénin au 14 juin confirmé par le TAS

Le Béninois Steve Mounié, lors de la CAN 2019.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé le report du match Sierra Leone-Bénin, initialement prévu le 30 mars 2021 en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations, au 14 juin. Les Béninois avaient refusé de disputer cette rencontre suite aux résultats positifs douteux au Covid de cinq de leurs joueurs.

Publicité Lire la suite

Il devrait bien y avoir un ultime match de qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (« CAN 2021 » [1]). Il aura lieu le 14 juin 2021 entre la Sierra Leone et au Bénin, n’en déplaise aux deux fédérations.

Ce 10 juin 2021, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a en tout cas confirmé la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de faire jouer cette ultime rencontre du groupe L, initialement prévue le 30 mars 2021 à Freetown. Rencontre que les Béninois avaient refusé de jouer suite aux contrôles positifs douteux au Covid de cinq de leurs meilleurs joueurs : le gardien de but Saturnin Allagbé, les défenseurs Cédric Hountondji et Khaled Adénon, l’attaquant Steve Mounié et le milieu de terrain Jodel Dossou.

Un choix par la suite dénoncé par la fédération sierra léonaise (SLFA). De leur côté, les Écureuils réclamaient que la SLFA soit déclarée forfait pour ce match et exclue de la CAN 2021. Également raté.

L’instance basée à Lausanne a pourtant reconnu que les autorités sierra-léonaises n’avaient pas respecté le protocole sanitaire de la CAF. « À leur départ du Bénin, les joueurs béninois ont subi des tests Covid-19, qui se sont révélés tous négatifs, rappelle le TAS. En arrivant à l’aéroport de Freetown/Sierra Leone, aucun test Covid-19 n’a été organisé, contrairement à ce qui était prévu par le protocole sanitaire de la CAF. Ce n’est qu’une fois arrivés à leur hôtel que les joueurs béninois se sont faits tester. Cinq joueurs ont été déclarés positifs et ont appris les résultats en arrivant au stade, soit moins de 2h avant le début du match ».

À noter qu’à leurs retours en clubs, en Europe, les joueurs béninois avaient tous été testés négatifs.

Le Tribunal arbitral du sport a par ailleurs renvoyé d’éventuelles sanctions contre la Sierra Leone à la responsabilité de la CAF. « La demande de prononcer toutes autres sanctions disciplinaires ainsi que toute indemnisation financière à l’encontre de la SLFA est renvoyée à la CAF pour examen et décision par les organes compétents », conclut un communiqué.

[1] La Confédération africaine de football a décidé que la compétition continuera à s'appeler Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021, malgré son report à 2022.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne