La CAN au Cameroun pas menacée, assure le Secrétaire général de la CAF

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Véron Mosengo-Omba, chef de l’administration (Secrétaire général) de la Confédération africaine de football (CAF), a indiqué que la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 n’est pas menacée contrairement à des rumeurs persistantes. « Est-ce que c’est la CAF qui l’a dit, a demandé le Secrétaire général, à son arrivée pour une visite d’inspection du 14 au 16 juin 2021. Les réseaux sociaux, ce n’est pas la CAF. Si la CAF ne le dit pas, si le comité d’organisation local ne le dit pas, si la Fédération camerounaise ne dit pas ça, il ne faut pas écouter les autres ». Après le report surprise du tirage au sort de la CAN 2021, le Suisse a tenu à rassurer les médias camerounais présents : « J'effectue une visite de travail. Nos sorts sont liés. On doit travailler ensemble pour délivrer une CAN fantastique, comme on n’en a jamais organisé auparavant. Donc, je suis venu aussi pour voir où nous en sommes et où nous allons. »