Le Cameroun soutient Aboubakar et Billong, accusés de match truqué en Turquie

Les Camerounais Vincent Aboubakar (à gauche) et Jean-Claude Billong. © Photos Getty - Montage RFI

Texte par : David Kalfa

La Fédération camerounaise de football et le sélectionneur de l’équipe nationale Toni Conceiçao ont volé au secours de Vincent Aboubakar et de Jean-Claude Billong. Le premier, ex-attaquant de Besiktas, aurait demandé au second, défenseur à Hatayspor, de lever le pied lors d’une large victoire (7-0) en Championnat, le 1er mai dernier, en échange d’une place en sélection. Un résultat qui a aidé Besiktas à finir premier de Super Lig devant Galatasaray, club qui serait à l’origine de ces accusations.