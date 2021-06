Coupes d’Afrique de clubs: des demi-finales avec le Maroc et le Bénin en vue

Le Stade Mohamed V de Casablanca, en 2018, futur théâtre de la finale de la Ligue des champions CAF 2021. © WikiCommons / KSKB1935

Texte par : David Kalfa Suivre 4 mn

Les demi-finales aller de la Ligue des champions (C1) Espérance Tunis (Tunisie) – Al Ahly (Égypte) et Kaizer Cheifs (Afrique du Sud) – Wydad Casablanca (Maroc) ont lieu le 19 juin. Celles de la Coupe de la Confédération (C2) Pyramids FC (Égypte) – Raja Casablanca (Maroc) et JS Kabylie (Algérie) – Coton Sport Garoua (Cameroun) sont programmées le 20 juin. En ligne de mire pour ces huit clubs, les finales de C1 et de C2 respectivement programmées le 17 juillet au Maroc et le 10 juillet au Bénin.