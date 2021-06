Ligue des champions CAF: avantage Al Ahly et Kaizer Chiefs après les demi-finales aller

Les demi-finales aller de la Ligue des champions CAF ont souri aux visiteurs, samedi 19 juin. Les Égyptiens d'Al Ahly l'ont emporté sur le terrain de l'Espérance de Tunis (1-0), lors d'un match marqué par des incidents, tandis que les Sud-Africains de Kaizer Chiefs se sont imposés sur le même score sur le terrain du Wydad.

Al Ahly, club le plus sacré de l'histoire en Ligue des champions CAF (9 victoire) et tenant du titre, a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des champions CAF, prévue le 17 juillet à Casablanca. Les Diables rouges égyptiens ont obtenu une victoire importante à Radès contre l'Espérance de Tunis. L'ambiance n'était pourtant pas excellente dans les tribunes du Stade olympique. Des échauffourées ont éclaté entre une partie des supporters de l'EST et les forces de l'ordre, poussant les organisateurs à repousser le coup d'envoi d'une heure de cette demi-finale aller.

Ce contexte n'a pas empêché Al Ahly de l'emporter sur le plus petit des scores (1-0). Le but de la victoire a été marqué à la 67e par Mohammed Sherif, qui rejoint Mohamed Ben Romdhane et Amir Sayoud en tête du classement des buteurs de la compétition avec quatre réalisations.

Le Kaizer Chiefs, lui, est proche de disputer la première finale de Ligue des champions CAF de son histoire. Le club sud-africain a imité Al Ahly en allant chercher la victoire à l'extérieur, du côté de Casablanca. Le Wydad est mal parti pour jouer le titre dans son antre mi-juillet après ce revers concédé face aux Chiefs. Ces derniers l'ont emporté grâce à un but de l'attaquant serbe Samir Nurkovic dans le premier acte (34e).

Les matches retour auront lieu samedi 26 juin, au Caire et à Johannesburg.

