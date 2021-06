Coupe de la Confédération: la JSK prend une option dans sa demie face à Coton Sport

© Courtesy of CAF

En demi-finale aller de la Coupe de la Confédération, la JS Kabylie est allée chercher une précieuse victoire, dimanche 20 juin, à l'extérieur face à Coton Sport (2-1). Le club camerounais peut regretter l'erreur de son gardien qui a mené à l'égalisation de son adversaire. Dans l'autre demie aller, Pyramids et le Raja ont fait match nul (0-0).

Victorieuse de la Coupe de la CAF à trois reprise, la Jeunesse sportive de Kabylie est bien partie pour disputer la première finale de la Coupe de la Confédération de son histoire en juillet. Le club algérien n'y est pas encore, bien sûr. Mais il est bien parti pour briguer le titre de cette compétition née des cendres de la Coupe de la CAF.

𝗖𝗼𝘁𝗼𝗻 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 1 - 2 𝗝𝗦𝗞 - Match terminé, les lions l'ont fait



Les jeunots de Denis Lavagne ont réussi à relever un nouveau défi en allant s'imposer à Yaoundé face au Coton Sport. Deux réalisations signées Karroum et Bensayah.



𝑻𝒖𝒅𝒆𝒓𝒕 𝑰 𝑱𝑺𝑲 😍 pic.twitter.com/fhXDcntuSe — Jeunesse Sportive de Kabylie (@jsk_tweet) June 20, 2021

Après la demi-finale aller disputée dimanche à Garoua, la JSK a l'avantage. Elle s'est imposée à l'extérieur face à Coton Sport. Le match avait pourtant mal commencé pour les visiteurs, qui se sont retrouvés menés au score malgré leur domination. Sur un coup franc botté par Sibiri Sanou, Lambert Araina a placé un coup de tête gagnant (29e).

Erreurs fatales

Mais cet avantage s'est envolé juste avant la pause. Narcisse Nlend, le portier du vice-champion du Cameroun, a commis une erreur fatale. Sur un long centre venu de la droite, le gardien a complètement manqué sa sortie, et Ahmed Kerroum en a profité pour pousser le ballon au fond des filets et ramener la JS Kabylie à hauteur (45+2e). Puis, en seconde période, les Algériens ont pris l'avantage sur une nouvelle gaffe involontaire. Rida Bensayah a centré et le malheureux défenseur centrale Pierre Etame a taclé le ballon dans sa propre cage (62e).

Coton Sport, défait, va devoir se démener pour renverser la JSK le 27 juin à Tizi Ouzou, en demi-finale retour. Dans l'autre match, il n'y a eu ni vainqueur, ni but entre le Raja Casablanca et Pyramids (0-0) au stade du 30-Juin au Caire. Finaliste malheureux de la dernière édition, le club égyptien devra faire un résultat à Casablanca dans une semaine pour disputer une nouvelle finale.

