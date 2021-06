Coupes d’Afrique de clubs: Espérance, WAC et Coton Sport condamnés à l’exploit

Lors de la demi-finale aller de Ligue des champions 2021 entre l'Espérance Tunis et Al Ahly.

Battus 1-0 en demi-finales aller de la Ligue des champions (C1), l’Espérance Tunis et le Wydad Casablanca doivent respectivement s’imposer sur les terrains d’Al Ahly et des Kaizer Chiefs, ce 26 juin 2021. En coupe de la Confédération (C2), le Coton Sport Garoua sera également condamné à l’exploit chez la JS Kabylie (1-2 à l’aller), le 27 juin.

Publicité Lire la suite

C1 : AL AHLY (ÉGYPTE) - ESPÉRANCE TUNIS (TUNISIE) [1-0 à l’aller]

Al Ahly n’est plus qu’à deux marches de sa « decima », sa dixième victoire en Ligue des champions. Le tenant du titre va tenter de capitaliser sur le but de Mohamed Shérif inscrit à Radès le 19 juin. Du côté de l’Espérance, inverser la tendance au Al-Salam Stadium du Caire ressemble à un sacré challenge. Les Tunisois restent en outre sur deux mois médiocres, avec 5 défaites, 2 nuls et 2 victoires, toutes compétitions confondues.

C1 : KAIZER CHIEFS (AFRIQUE DU SUD) – WYDAD CASABLANCA (MAROC) [1-0 à l’aller]

Du côté des Chiefs, on masque mal son enthousiasme et sa confiance alors que le club sud-africain n’a jamais disputé de finale de Ligue des champions. Les Amakhosi rappellent qu’ils sont invaincus à domicile, dans cette compétition, cette saison. Ils ont en outre battu 1-0 le WAC, en phase de groupes. Les Casaouis, eux, ne se sont pas laissé abattre. Quelques jours après leur revers en C1, ils sont allés décrocher une victoire précieuse 2-0 en Championnat du Maroc, face à la RS Berkane.

C2 : RAJA CASABLANCA (MAROC) - PYRAMIDS FC (ÉGYPTE) [0-0 à l’aller]

En Championnat du Maroc aussi, le Raja Casablanca ne lâche rien. Il reste ainsi à trois longueurs du Wydad, premier. Mais contrairement à leurs voisins et rivaux, les Rajaouis auront moins la pression ce 27 juin. Après un match aller stérile, ils ont en effet les clés en mains pour se hisser en finale et décrocher ainsi leur deuxième sacre en Coupe de la Confédération après celui de 2018.

C2 : JS KABYLIE (ALGÉRIE) - COTON SPORT GAROUA (CAMEROUN) [2-1 à l’aller]

Après avoir été globalement dominés au Cameroun, les Cotonculteurs auront bien du mal à renverser la vapeur en Algérie, ce dimanche. Leur ex-entraîneur Denis Lavagne, désormais à la tête de la JSK, peut, lui, se rapprocher d’une finale et donc d’un premier trophée continental en Afrique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne