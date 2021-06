L’international algérien Adem Zorgane arrive en Europe

Comme Ramy Bensebaïni et Youcef Atal, le milieu de terrain Adem Zorgane va quitter le Paradou AC pour l’Europe. Il arrive à Charleroi. Le club belge n’a pas précisé la durée de son contrat. Le joueur de 21 ans est international algérien depuis les U 17. « Adem rejoindra le club après avoir accompli les démarches administratives d’obtention de son visa », ont écrit les Zèbres dans un communiqué. En ajoutant : « D’ores et déjà, le staff, la direction et l’ensemble de la famille zébrée souhaitent la bienvenue à Adem et la pleine réussite sous ses nouvelles couleurs. »