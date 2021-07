Mercato: l'Olympique lyonnais sur la piste du Camerounais André Onana

Peter Bosz, le nouvel entraîneur de l'OL, aurait une demande bien précise quant au recrutement estival des Gones. Il aurait demandé à ses dirigeants de faire venir André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam, d'après le quotidien L'Équipe. Mais les obstacles sont nombreux sur ce dossier.

Publicité Lire la suite

Après une saison 2020-2021 compliquée, l'Olympique lyonnais veut repartir sur un nouveau cycle. Rudi Garcia est parti avec fracas et Peter Bosz l'a remplacé au poste d'entraîneur. Le coach néerlandais va connaître son quatrième championnat, après avoir officié aux Pays-Bas, en Israël et en Allemagne. Pour son retour en France, pays où il a vécu lorsqu'il jouait à Toulon entre 1988 et 1991, Bosz aurait dans l'idée d'apporter une touche très personnelle à sa nouvelle équipe.

L'information a été publiée samedi 3 juillet par le journal L'Équipe et ses journalistes Hugo Guillemet et Hervé Penot, consultant récurrent de Radio Foot Internationale : Peter Bosz aimerait faire venir André Onana à l'OL. Les deux hommes ont travaillé ensemble lors de la saison 2016-2017, quand l'entraîneur officiait à l'Ajax Amsterdam et que le joueur faisait ses premiers pas dans le monde professionnel.

Onana est en fin de contrat et purge une suspension de plusieurs mois encore

D'après L'Équipe, il y a une fenêtre pour recruter Onana à Lyon. Certes, le gardien camerounais, âgé de 25 ans, jouit d'une belle cote en Europe. Plusieurs gros clubs le suivent depuis l'épopée de l'Ajax en 2018-2019, avec une demi-finale de Ligue des champions perdue de peu contre Tottenham. Mais André Onana est dans une situation délicate.

Le Lion indomptable sera en fin de contrat à Amsterdam en juin 2022 ; si le club ajacide veut le vendre et récupérer une indemnité de transfert, c'est cet été ou jamais (sauf prolongation). Et à un an de la fin de son bail, il ne coûterait pas aussi cher qu'avec un contrat plus long. D'autre part, André Onana ne joue plus à l'Ajax depuis février 2021, en raison d'un contrôle antidopage positif : le joueur a pris du Lasimac, un médicament diurétique et hypotenseur (qui fait baisser la tension) prescrit à sa femme. Il ignorait qu'il faisait partie de la liste des produits interdits.

Depuis, l'UEFA a statué que le gardien n'avait pas eu l'intention de tricher. Le Tribunal arbitral du sport, saisi, l'a confirmé et a permis de réduire sa suspension d'un an à neuf mois. À partir de novembre 2021, il pourra à nouveau jouer. Cette suspension, couplée à la prochaine CAN (du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun), peut refroidir certains prétendants. Mais pas Peter Bosz.

Le gardien de l'Ajax Andre Onana à l'échauffement avant un match de Ligue des champions, le 25 novembre 2020 à Amsterdam Kenzo Tribouillard AFP/Archives

Courtisé, le gardien réfléchit

Si l'Inter Milan et Arsenal restent intéressés, Bosz garderait lui aussi un œil attentif sur son ancien joueur. Il aurait dans l'idée de le faire venir dès cet été, en dépit de ces mois de suspension. Ce serait aussi un moyen de l'intégrer peu à peu sans pour autant le mettre en concurrence frontale avec Anthony Lopes, titulaire depuis 2013 après le départ de Hugo Lloris en 2012 et la blessure de Rémy Vercoutre. Le projet de Bosz serait plutôt d'avoir un André Onana prêt à prendre la relève n'importe quand, sachant que le Portugais Lopes sera dans sa dernière année de contrat lors de l'exercice 2022-2023.

Un rendez-vous OL-Onana serait prévu prochainement, glisse encore L'Équipe. L'idée de rejoindre Lyon ne déplairait pas à l'Amstellodamois, mais il serait encore en réflexion, sachant qu'il ne manque pas d'offres. Toujours d'après L'Équipe, le gardien pourrait quitter l'Ajax pour un transfert estimé à 8 millions d'euros.

S'il rejoignait l'OL, André Onana retrouverait son compatriote international Karl Toko-Ekambi. Avant l'attaquant et peut-être avant le gardien, Lyon a compté plusieurs joueurs camerounais dans ses rangs. Le regretté Marc-Vivien Foé y a évolué, comme Jean II Makoun. Joseph-Désiré Job et Clinton Njie y ont fait une partie de leur formation avant de passer faire leurs premiers pas chez les pros. Les défenseurs Nicolas Nkoulou et Henri Bedimo y ont aussi évolué ces dernières années. Plus loin, les attaquants Guillaume Moundi et Eugène N'Jo Léa ont porté la tunique des Gones.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne