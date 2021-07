Ligue des champions: Kaizer Chiefs-Al Ahly, grand soir de Pitso Mosimane?

Pitso Mosimane compte offrir un dixième titre de vainqueur en Ligue des champions africaine (C1) à Al Ahly, ce 17 juillet 2021 à Casablanca. Face à ses compatriotes des Kaizer Chiefs, en finale de la C1, l’entraîneur sud-africain peut ainsi entrer un peu plus dans la légende du plus grand club du continent.

« Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende. » Cette phrase est signée du footballeur suédois Zlatan Ibrahimovich en 2016, lorsqu’il avait quitté le Paris Saint-Germain (PSG). Un jour, elle conviendra peut-être à Pitso Mosimane, accueilli comme une star à Al Ahly en septembre 2020 et qui écrit chaque jour un peu plus l’histoire du plus grand club d’Afrique.

En l’espace de quelques mois, le Sud-Africain a en effet gagné la neuvième Ligue des champions (C1) de la formation égyptienne, la Super Coupe d’Afrique 2021 et conduit l’équipe basée au Caire à la 3e place de la dernière Coupe du monde des clubs. De quoi entretenir une « Pitsomania » qui ne se dément pas, depuis neuf mois.

Face aux Kaizer Chiefs, Al Ahly vise la « decima »

L’ancien milieu de terrain de l’équipe d’Afrique du Sud peut carrément entrer dans la légende des Diables rouges, ce 17 juillet 2021 à Casablanca. Face aux Kaizer Chiefs, un club sud-africain qu’il a affronté à maintes reprises en tant que joueur et entraîneur, Pitso Mosimane peut ainsi offrir la dixième Ligue des champions de l’histoire d’Al Ahly. Une « decima » que les fans cairotes attendent avec beaucoup de fébrilité.

« Si Dieu le veut, Pitso, tu vas nous ramener la dixième et tu iras à la Coupe du monde des clubs où tu donneras une leçon à Chelsea [le vainqueur de la Ligue des champions européenne, ndlr], comme ça nous remporterons aussi la Coupe du monde », s’enflamme un fan d’Al Ahly sur la page Facebook du club.

« Cet homme a des idées, une tactique, il comprend le football, respecte ses adversaires, travaille dur afin d’obtenir ce qu’il veut et ne prend pas le football pour du business, s’enthousiasme un autre. Cet homme est un prince du coaching ».

Un duel d’ex-sélectionneurs de l’Afrique du Sud

Pour rendre aux supporters d’Al Ahly tout l’amour qu’ils lui donnent, Pitso Mosimane devra entre autres être meilleur stratège que le Britannique Stuart Baxter. Le coach des Kaizer Chiefs et celui des Égyptiens se connaissent bien, pour s’être affrontés à plusieurs reprises en championnat sud-africain. Ils ont par ailleurs été tous deux sélectionneurs de l’équipe d’Afrique du Sud : Mosimane de 2010 à 2012 et Baxter en 2004-2005 puis de 2017 à 2019.

« Soit je veux donner la médaille d'or à Baxter, soit je veux la garder. Et je pense que vous connaissez la réponse », s’est amusé Mosimane, lorsqu’il a été interrogé par l’Association des journalistes sud-africains de football (Safja) sur sa rivalité avec son homologue.

Un match couperet ?

Il faut dire que Pitso Mosimane joue peut-être une grande partie de son avenir en Égypte face aux Kaizer Chiefs. Car en Championnat égyptien, Al Ahly est à dix points du leader et grand rival Zamalek. Les Diables rouges ont certes quatre matches de retard sur les Chevaliers blancs. Mais l’ancien coach de Mamelodi Sundowns – club avec lequel il a également gagné la Ligue des champions – ne se fait guère d’illusions. « Ici, si vous ne gagnez pas la Ligue des Champions et que vous ne gagnez pas le championnat, vous pouvez tout de suite aller voir ailleurs. C'est pourquoi je suis sur le fil du rasoir », estime-t-il auprès de la Safja.

Pitso Mosimane se rapprochera-t-il du record de victoires en Ligue des champions détenu par un entraîneur, le Portugais Manuel José (4 avec Al Ahly), ou de la sortie ?

