Une Super Ligue africaine et un Mondial tous les 2 ans soutenus par la CAF

Le Comité exécutif (ComEx) de la Confédération africaine de football (CAF), réuni ce 16 juillet 2021 au Maroc, a réaffirmé l’existence d’un projet de Super Ligue regroupant les meilleurs clubs du continent. Le ComEx de la CAF a par ailleurs affiché son soutien à une Coupe du monde organisée tous les deux ans.

La Ligue des champions, compétition phare du football de clubs en Afrique, vit-elle ses derniers mois, à la veille de la finale de l’édition 2021, prévue ce 17 juillet à Casablanca entre Al Ahly (Égypte) et les Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) ?

Le patron du foot africain, Patrice Motsepe, a en effet réaffirmé l’existence d’un projet de Super Ligue africaine rassemblant les meilleurs clubs du continent. « Je suis très enthousiaste par rapport au fait que beaucoup de diffuseurs sont venus me voir pour me dire qu'ils veulent contribuer à la Super Ligue africaine », a-t-il déclaré.

Même s’il a assuré que les 54 fédérations affilées à la Confédération africaine de football (CAF) bénéficieront du projet, le président de la CAF est resté flou sur les contours de cette future élite.

En février 2020, le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino avait fait des propositions très concrètes concernant une éventuelle Super Ligue africaine. Ahmed Yahya, deuxième vice-président de la CAF, chargé en partie de superviser le projet annoncé ce 16 juillet 2021 à Rabat suivra-t-il la même ligne ?

Un soutien au Mondial tous les 2 ans qui pose question

La patron de la FIFA a en tout cas sans doute apprécié le soutien clair et affiché par Patrice Motsepe à un avant-projet de Coupe du monde organisé tous les deux ans contre quatre depuis toujours. « L’Afrique pourrait être la plus grande bénéficiaire d’un Mondial tous les 2 ans », a estimé le Sud-Africain.

Interrogé à deux reprises sur la comptabilité d’une Coupe du monde tous les deux avec une Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les deux ans, Patrice Motspe a rappelé qu’il reste favorable à une CAN organisée le plus souvent possible. « Au moment opportun, nous prendrons la bonne décision », a-t-il assuré au sujet de l’événement sportif numéro un sur le continent.

