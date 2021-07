La Zambie se sépare de son sélectionneur serbe Milutin Sredojević

L'entraîneur serbe Milutin Sredojevic, en 2017. AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Sélectionneur de l’équipe de Zambie de football depuis février 2020, le technicien serbe Milutin « Micho » Sredojević a été remercié ce samedi 17 juillet. L’ancien sélectionneur de l’Ouganda paye la non qualification des « Chipolopolo » pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (9 janvier-6 février 2022), et l’élimination dès la phase de poules de la coupe de la COSAFA, ce mercredi 14 juillet. Neuf ans après leur sacre à la CAN 2012, les Zambiens vont manquer leur troisième CAN de suite. Le chantier s’annonce vaste pour le futur successeur de Sredojević.