Coupe COSAFA: le Sénégal battu en finale par l’Afrique du Sud aux tirs au but

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’équipe de Sénégal de football s’est inclinée en finale de la Coupe COSAFA contre l’Afrique du Sud, au stade de Nelson Mandela Bay à Port Elizabeth, ce dimanche 18 juillet (0-0, 4-5 aux tirs au but). Les « Lions » locaux, invités de cette compétition réservée aux sélections d’Afrique australe, ont manqué deux tirs au but, dont le sixième décisif tenté par le gardien Pape Seydou Ndiaye. Les Sénégalais terminent donc deuxième pour leur première participation. L’Afrique du Sud, qui n’a encaissé aucun but en six matches, ajoute une cinquième Coupe COSAFA à son palmarès.