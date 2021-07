Le Burkinabè Bryan Dabo rejoint la Turquie et le club de Rizespor

Le Burkinabè Bryan Dabo (à gauche), ici sous le maillot de Benevento, lors d'un match de Coupe d'Italie contre l'AC Milan, le 15 janvier 2020. AP - Antonio Calanni

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Nouvelle destination pour Bryan Dabo. Après la France (Montpellier, Saint-Etienne), l’Angleterre (Blackburn) et l’Italie (Fiorentina, SPAL, Benevento), le milieu de terrain va découvrir la Turquie. L’international aux 13 capes avec les Étalons s’est engagé lundi 19 juillet avec Rizespor pour les trois prochaines saisons, plus une autre en option. D’après L’Équipe, l’indemnité de son transfert s’élève à un peu plus d’un million d’euros. Bryan Dabo, 29 ans, a joué 25 rencontres avec Benevento lors de la saison 2020-2021 et n’a pu éviter la relégation du club en Serie B (18e de Serie A). Avant lui, Rizespor a également recruté entre autres le milieu de terrain sud-africain Lebogang Phiri, qui était en fin de contrat à Guingamp.