Le Ghanéen André Ayew rejoint Al-Sadd

Le milieu offensif ghanéen André Ayew, ici sous le maillot de West Ham, le 18 mars 2017. AP - Frank Augstein

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En fin de contrat avec le club gallois de Swansea, André Ayew quitte l'Europe. Le milieu offensif, formé à l'Olympique de Marseille, s'est engagé pour deux ans, jeudi 22 juillet, avec Al-Sadd au Qatar. Le Ghanéen, fils d'Abedi Pelé et frère de Jordan Ayew, va évoluer sous les ordres de Xavi, l'entraîneur du champion du Qatar. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2007, André Ayew a porté les maillots de Marseille, Lorient, Arles-Avignon, Swansea, West Ham et Fenerbahçe. La saison dernière, il a inscrit 17 buts et délivré quatre passes décisives en Championship, le championnat de deuxième division au Royaume-Uni. Swansea a terminé à la quatrième place et a perdu en finale des barrages de promotion vers la Premier League contre Brentford (2-0).