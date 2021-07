Tokyo 2021: la Côte d’Ivoire qualifiée pour les quarts de finale

L’équipe de Côte d’Ivoire de football s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique masculin grâce à son match nul contre l’Allemagne, ce mercredi 28 juillet, à Rifu (1-1).

Il ne fallait pas perdre contre l’Allemagne pour être assuré de valider son ticket pour les quarts de finale du tournoi olympique. Malgré quelques frayeurs, la Côte d’Ivoire a réussi son pari en obtenant un match nul au terme d’une rencontre rythmée et indécise au stade de Miyagi, à 400 kilomètres de Tokyo (1-1).

Dans l’obligation de s’imposer pour arracher la deuxième place du groupe D aux Ivoiriens, les Allemands poussent en première période mais tombent sur un Eliezer Ira Tape impeccable sur sa ligne. Et quand ce n’est pas le gardien, c’est la barre transversale qui sauve les Éléphants sur une tête de l’attaquant de Francfort Ragnar Ache (26e).

Dominés en première période, les Ivoiriens se montrent bien plus entreprenants au retour des vestiaires et ouvrent le score sur une de leur première occasion : après une touche, Youssouf Dao tacle le ballon dans les six mètres et pousse Benjamin Henrichs à marquer contre son camp (1-0, 67e).

Youssouf Dao acrobatique pour célébrer le but de la Côte d'Ivoire. REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH

Mais leur joie est de courte durée puisque les Allemands les font de nouveau douter en égalisant peu après sur un coup franc d’Eduard Lowen, à 20 mètres (1-1, 73e).

Le match s’emballe. L’Allemagne se découvre et offre l’opportunité au capitaine des Éléphants Max-Alain Gradel de tenter sa chance à l’entrée de la surface : sa reprise de volée du coup du pied est détournée par le gardien de Stuttgart Florian Muller (77e).

Deuxième quart de finale en deux participations

Lors du dernier quart d’heure, les hommes de Soualiho Haidara tiennent ce point du match nul et exultent au coup de sifflet final.

Pour sa deuxième participation, la Côte d’Ivoire reste invaincu et retrouve les quarts de finale des Jeux olympiques, comme en 2008.

Deuxième de la poule D derrière le Brésil, elle affrontera le premier du groupe C, samedi.

