Ligue 1: l'international béninois Hountondji prolonge avec Clermont

Texte par : RFI Suivre

Clermont Foot, promu en Ligue 1, a annoncé ce lundi 2 août la prolongation de contrat pour un an de son défenseur central Cédric Hountondji. Âgé de 27 ans, l'international béninois sélectionné à quatorze reprises, est arrivé au CF63 en juillet 2019 en provenance du Levski Sofia (1re div. bulgare). Il avait déjà prolongé une première fois en 2020. Il est désormais lié au club auvergnat jusqu'en 2024. Formé à Rennes, Cédric Hountondji a ensuite évolué à Châteauroux (L2, prêt), Auxerre (L2, prêt) avant de rejoindre le Gazélec Ajaccio (L1) puis New York FC et le Levski Sofia.