Ligue des champions CAF: le calendrier des tours préliminaires 2021-2022

Le trophée de la Ligue des champions de la CAF. REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

Le tirage au sort des deux tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions s'est tenu au Caire, en Egype, vendredi 13 août. Les premières affiches sont connues. Le premier tour aura lieu les 10-11 septembre pour les matches aller et les 17-18 septembre pour les matches retour. Le second tour aura lieu entre le 15 et le 17 octobre pour les matches aller et entre le 22 et le 24 octobre pour les matches retour.