Le Nigérian Samuel Kalu victime d'un malaise lors de Marseille-Bordeaux

Le Nigérian Samuel Kalu, sous les couleurs de Bordeaux, ici le 23 février 2020. AP - Christophe Ena

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Grosse frayeur dimanche 15 août au stade Vélodrome, lors du match de Ligue 1 entre Marseille et Bordeaux. Après quatre minutes et trente secondes de jeu, l'ailier bordelais Samuel Kalu s'est écroulé, alors qu'il était dans le mur avant un coup franc que s'apprêtait à tirer Dimitri Payet. Immédiatement, les joueurs des deux équipes ont appelé le staff médical pour une intervention en urgence. Des instants qui ont rappelé ce qui s'est passé lors de l'Euro 2021 avec le malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen. Heureusement, une minute après sa chute, le Nigérian de 23 ans a retrouvé ses esprits et s'est relevé, sous les applaudissements du Vélodrome. Il a repris le match avant d'être remplacé par Rémi Oudin à la 14e minute. En juin 2019, Samuel Kalu avait dû être hospitalisé lors de la CAN en Égypte, victime d'une déshydratation à l'entraînement. À Marseille, la température était encore de 30°C dimanche soir. Aux journalistes d'Amazon Prime, diffuseur du match en France, le joueur a confié avoir subi un malaise vagal.