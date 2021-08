Le jeune international tunisien Hamza Rafia prêté en Belgique par la Juventus

Texte par : RFI Suivre

Le milieu international tunisien Hamza Rafia (11 sélections) a été prêté pour un an, avec option d'achat, au Standard de Liège par la Juventus Turin, ont annoncé ce mercredi 18 août les deux clubs. Formé à l'Olympique lyonnais, Rafia, 22 ans, avait rejoint la Juve en 2019. Il a depuis évolué avec les moins de 23 ans mais s'est aussi offert une apparition (et un but) avec l'équipe première en janvier dernier en huitième de finale de Coupe d'Italie contre le Genoa (3-2 a.p.).