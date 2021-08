Mondial de beach soccer: le Sénégal vise une demi-finale historique

Quarts de finaliste des deux dernières éditions de la Coupe du monde de beach soccer, les Sénégalais souhaitent passer un palier en accédant au dernier carré du Mondial 2021 qui a débuté ce jeudi 19 août en Russie.

Les quarts de finale du Mondial, ce n’est plus satisfaisant pour des Lions gourmands. Après quatre éliminations à ce stade de la compétition, le Sénégal veut franchir un cap cette année à Moscou.

« Tous les joueurs ont bien en tête l’objectif qui est d’atteindre pour la première fois de notre histoire les demi-finales », a confié à RFI le capitaine Al Seyni Ndiaye. « Nous n’avons plus rien à prouver en Afrique après trois victoires de suite à la CAN. C’est le moment de montrer notre force au niveau mondial », prévient celui qui a été élu six fois meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des nations.

Bonne chance à l'Equipe Nationale du Sénégal 🇸🇳 de Beach Soccer qui entame aujourd'hui son #BeachSoccerWC 🏆 et un bon tournoi à nos deux joueurs sélectionnés dans cette équipe , le défenseur Mamadou Sylla et l'attaquant des juniors Seydina Mandione Diagne. pic.twitter.com/zR3VL66X40 — ASC Jaraaf 🇸🇳 (@ASCJaraafsn) August 19, 2021

Les sextuples champions d’Afrique retrouveront lors de la phase de poules les champions du monde en titre portugais qui les avaient éliminés en quarts de finale il y a deux ans. Si la première place de ce groupe D semble difficile à obtenir, les Lions pourront faire parler leur expérience pour terminer deuxièmes devant l’Uruguay, quart de finaliste en 2019 après avoir manqué quatre éditions, et Oman qui n’est jamais sorti des poules en trois participations.

Le Brésil en perspective

Un tel scénario pourrait en revanche une nouvelle fois déboucher sur un quart de finale très compliqué contre le Brésil, sélection la plus titrée, sacrée en 2017, et grande favorite pour finir en tête de sa poule C.

Avant cet éventuel choc, les Sénégalais devront bien débuter leur compétition contre l’Uruguay, ce vendredi 20 août, contrairement aux novices mozambicains battus par l’Espagne ce jeudi (8-4).

⏳Plus que 3⃣ jours avant le coup d'envoi de la #BeachSoccerWC🏖️⚽️🏆



🤔Jusqu'où ira le Sénégal cette fois ? 🇸🇳🦁#MondayMotivation pic.twitter.com/SVesnjv3ub — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) August 16, 2021

► Le programme du Sénégal :

Sénégal-Uruguay, le vendredi 20 août à 12h TU.

Portugal-Sénégal, le dimanche 22 août à 17h30 TU.

Oman-Sénégal, le mardi 24 août à 12h TU.

La finale est prévue le 29 août.

