L'Ivoirien Christian Kouamé prêté à Anderlecht par la Fiorentina

L'attaquant ivoirien Christian Kouamé lors des Jeux olympiques de Tokyo, le 28 juillet 2021. AP - Andre Penner

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Nouveau championnat et nouveau pays pour Christian Kouamé. Après l'Italie (AC Prato, AS Cittadella, Genoa et Fiorentina), l'attaquant va découvrir la Division 1A, la ligue belge. Le club d'Anderlecht a présenté son nouveau joueur ce samedi 21 août. L'Ivoirien de 23 ans est prêté sans option d'achat par la Fiorentina. Après une rupture d'un ligament croisé du genou gauche fin 2019, Christian Kouamé a mis plusieurs mois à se rétablir et a eu du mal à s'imposer avec la Viola la saison dernière (deux buts et une passe décisive en 36 apparitions en 2020-2021). À 23 ans, il va tenter de se relancer en Belgique avec les Mauves.