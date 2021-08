Mondial de beach soccer: le Sénégal bat le Portugal et se qualifie pour les quarts

Au terme d’un match plein de rebondissements, le Sénégal s’est imposé 5-3 face au Portugal lors de son deuxième match de la phase de poule de la Coupe du monde de beach soccer en Russie. Comme lors des deux éditions précédentes, les Sénégalais joueront les quarts de finale.

La rencontre avait pourtant plutôt mal commencé pour le Sénégal, mais les Lions de la Teranga ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser un match dont le scénario a longtemps été indécis.

Après l’ouverture du score du Portugal par Von dès la 9e minute de jeu, les Sénégalais auraient pu baisser la tête mais il leur aura finalement fallu moins de 30 secondes pour égaliser et se remettre dans le match grâce à un but de Roul Mendy. À peine une minute plus tard, les Lions se sont remis dans le bon sens sur un penalty transformé par Mandione Diagne après une faute d’André Lourenço.

Pendant le deuxième tiers-temps, les hommes d’Oumar Sylla ont continué à pousser sans trouver la faille, jusqu’à ce qu’une faute de Mamadou Sylla vienne tout faire basculer et offre un penalty aux Portugais leur permettant de revenir à 2-2.

Les Sénégalais jouent à se faire peur

Les Sénégalais avaient décidément envie de jouer à se faire peur car à la 24e minute, c’est bien le Portugal qui a pris l’avantage grâce à un but sur coup franc direct d’André Lourenço. Mais une fois de plus, il ne faudra que 30 secondes aux Lions pour revenir à 3-3 grâce à un deuxième but de Raoul Mendy qui avait sur ce match des allures d’homme providentiel.

Mais c’est finalement le troisième tiers-temps qui va permettre à cette rencontre de se décanter. Malgré les efforts des Portugais pour reprendre l’avantage, c’est bien les Sénégalais qui ont su garder la tête froide pour assommer leur adversaire avec deux buts en fin de partie. Le premier par Mandione Diagne à la 33e minute, qui s’est ainsi offert un doublé, et le second par Ninou Diatta à la 35e minute juste après l’expulsion André Lourenço.

Les quarts assurés

Avec cette seconde victoire en autant de matches, les Lions de la Teranga sont d’ores et déjà assurés de participer aux quarts de finale comme ils l’avaient déjà fait lors des deux éditions précédentes. En battant Oman lors de leur dernière rencontre de poule ce mardi, ils pourraient même s’assurer la première place du groupe D et affronter en quarts le second du groupe C.

🇸🇳 Senegal seal their spot ✅



🔥 A stunning victory over the reigning champions sees the Lions of Teranga roar into the #BeachSoccerWC quarter-finals 🦁 pic.twitter.com/gqeVu0A5FN — FIFA.com (@FIFAcom) August 22, 2021

Après ce début de compétition parfait, les Sénégalais ont en tout cas montré qu’il fallait compter sur eux pour la suite de ce mondial. Les sextuples vainqueur de la Coupe d’Afrique espère bien accéder pour la première fois de leur histoire aux demi-finales de la compétition. Pour cela, ils devront très vraisemblablement se débarrasser soit de la Suisse, soit du Brésil. La sélection la plus titrée du beach soccer, actuellement deuxième du groupe C, est sous pression après sa défaite aux tirs au but face à la Suisse. Quelque soit l'adversaire, les Lions ont déjà toutefois montré qu’ils ne manquaient pas de ressources.

➡️ Switzerland & Senegal qualify with a game to spare

💪 Brazil & Uruguay bounce back

🤕 Reigning champions' hopes dented



🌍 Another thrilling day of action at the #BeachSoccerWC 😍 pic.twitter.com/ejVgV8XDv6 — FIFA.com (@FIFAcom) August 22, 2021

