Côte d'Ivoire: Zaha et Pépé pas appelés, Seri de retour dans la liste

L'attaquant ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha, debout avant le coup d'envoi du match face à West Bromwich Albion, le 13 mars 2021. Pool via REUTERS - MIKE HEWITT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, a dévoilé ce jeudi 26 août sa liste des joueurs retenus pour affronter le Mozambique et le Cameroun dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le vendredi 3 et le lundi 6 septembre. Les attaquants Nicolas Pépé (Arsenal) et Wilfried Zaha (Crystal Palace) n'ont pas été appelés. Le milieu de terrain de Fulham Jean Michaël Seri fait lui son retour près d'un an après sa dernière convocation.