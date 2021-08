Mondial de beach soccer: le Sénégal bat le Brésil et file en demi-finales

Le Sénégalais Mamour Diagne après son but contre l'Uruguay à la Coupe du monde 2021 de beach soccer, à Moscou, le 20 août. © FIFA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Journée historique pour l'équipe masculine de beach soccer du Sénégal. Pour la première fois de leur histoire, les Lions se sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe du monde en battant en quart de finale le Brésil après prolongations, ce jeudi 26 août à Moscou (5-4). Après avoir dominé le Portugal, tenant du titre, lors de la phase de poules, le Sénégal vient donc de réaliser un nouvel exploit en éliminant l'équipe la plus sacrée de la compétition (14). Menés 3-1 à la fin de la deuxième période, les Sénégalais sont parvenus à égaliser lors du troisième acte pour emmener les Brésiliens en prolongations, et finalement s'imposer grâce à Raoul Mendy et Mandione Diagne, chacun auteur d'un doublé.