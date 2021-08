L'international algérien Andy Delort transféré à l'OGC Nice

L'attaquant de Montpellier Andy Delort après un but contre Saint-Etienne, le 9 février 2020 à La Mosson AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Andy Delort, l'attaquant international algérien de Montpellier, s'est engagé avec l'OGC Nice, a officialisé le club azuréen ce samedi dans un communiqué sur son site internet quelques minutes avant le coup d'envoi de son match contre Bordeaux, sans préciser les modalités précises de ce transfert. Après trois ans passés sous le maillot montpelliérain, Andy Delort aurait signé avec le club de l'empire Ineos pour une durée de quatre ans, pour un montant estimé entre huit et dix millions d'euros, selon plusieurs sources. Convoité également par l'Olympique de Marseille, le capitaine du MHSC, âgé de 29 ans, a joué 106 matches sous le maillot héraultais, pour 47 buts inscrits et 21 passes décisives (15 buts et 10 passes lors de la saison 2020-2021). Meilleur buteur du club montpelliérain, Delort n'avait pas participé au dernier entraînement avec ses désormais ex-partenaires avant leur départ pour le match à Lille dimanche.