L'Ivoirien Serge Aurier n'est plus un joueur de Tottenham

Le défenseur ivoirien Serge Aurier, le 4 octobre 2020 lors du match entre Manchester United et Tottenham à Old Trafford. AP - Carl Recine

Texte par : RFI

Tottenham et Serge Aurier ont décidé de rompre le contrat qui les liait, mardi 31 août. Dans un communiqué, le club londonien confirme le départ du défenseur après la « résiliation mutuelle de son contrat ». L'Ivoirien était arrivé chez les Spurs en 2017 après trois ans au PSG. En 110 rencontres, il a inscrit 8 buts et il a disputé la finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool (il était sur le banc des remplaçants). « J'ai vraiment apprécié ma période chez les Spurs et je voudrais remercier le club et les fans. Mais je sens qu'il est temps pour moi de me tourner vers un nouveau défi », a confié Aurier sur le site de son désormais ex-club. Libre de tout contrat, il peut désormais s'engager avec le club de son choix.