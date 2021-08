Le Sénégalais Keïta Baldé quitte Monaco et s'engage avec Cagliari

Le Sénégalais de l'AS Monaco Keita Baldé célèbre son but face à Amiens, le 7 décembre 2019. VALERY HACHE / AFP

Fin de l'aventure monégasque pour Keïta Baldé. L'attaquant, recruté à la Lazio Rome en 2017 pour 30 millions d'euros, se réinstalle pour de bon en Italie. Déjà prêté à l'Inter Milan (2018-2019) et à la Sampdoria (2020-2021), l'international a paraphé un contrat de trois ans avec Cagliari, mardi 31 août. En 60 apparitions sous le maillot de Monaco, il aura inscrit 16 buts et délivré 15 passes décisives. D'après les informations de L'Équipe, Baldé avait encore un an de contrat à l'ASM et a donc été transféré pour une somme non divulguée.