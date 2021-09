Coupe du monde 2022: précieux succès du Mali face au Rwanda

L’équipe du Mali a remporté un précieux succès en qualifications pour la Coupe du monde 2022, ce 1er septembre 2021 à Agadir (Maroc). Les Maliens ont battu les Rwandais 1-0 dans le groupe E.

« L’essentiel, ce sont les 3 points. » L’adage préféré des footballeurs convient parfaitement au résultat du Mali face au Rwanda, en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 de football. Peu importe si les Maliens ont manqué de nombreuses occasions de but (dont un pénalty de Moussa Djenepo stoppé), ce 1er septembre 2021 à Agadir.

L’ouverture du score par Adama Traoré a suffi à leur offrir une précieuse victoire dans la course à la qualification pour le Mondial au Qatar. A la 19e minute, le milieu offensif est lancé en profondeur. Il parvient à s’arracher à son défenseur et à contourner le portier Emery Mvuyekure, avant de redresser de justesse la course de la balle : 1-0.

Direction l'Ouganda pour les Maliens

Après cette rencontre délocalisée au Maroc, les Aigles vont maintenant s’envoler pour l’Ouganda où il vont affronter les Cranes le 6 septembre. Des Ougandais qui, eux, jouent ce 2 septembre au Kenya, toujours dans le groupe E.

