Coupe du monde 2022: le Bénin aux commandes du groupe J, la Namibie et le Congo dos à dos

Après le match nul entre la RDC et la Tanzanie, le Bénin est allé chercher la victoire à l'extérieur contre Madagascar, jeudi 2 septembre (1-0). Le but de Steve Mounié permet aux Écureuils de virer en tête du groupe. Dans le groupe H, Namibiens et Congolais n'ont pu se départager (1-1).

Bon départ pour le Bénin dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Très bon départ même, avec une victoire acquise à l'extérieur, à Antananarivo. Les Écureuils ont pris le dessus sur Madagascar, et la première place du groupe J par la même occasion. Une journée idéale, en somme.

Dominateurs sur le terrain, les Béninois ont trouvé rapidement l'ouverture grâce à leur attaquant de pointe, Steve Mounié. Le joueur de Brest a débloqué la situation en reprenant de la tête un corner bien tiré (22e). C'est son 9e but avec la sélection nationale : celui qui porte le n°9 n'est plus qu'à une longueur du quatrième meilleur buteur de l'histoire du Bénin, Mickaël Poté (le meilleur de tous, Stéphane Sessègnon, compte 24 buts).

Éric Rabesandratana, qui a remplacé Nicolas Dupuy au poste de sélectionneur en avril, a cherché une solution pour revenir mais n'y est pas parvenu. Ses Barea, en dépit d'une fin de match haletante, se sont inclinés pour son premier match à leur tête. Avec 3 points, le Bénin est seul en tête du groupe J après la première journée devant la Tanzanie et la RDC (1 point). Madagascar est quatrième et dernier avec aucun point au compteur. Prochains rendez-vous : Bénin-RDC à Cotonou le 6 septembre et Tanzanie-Madagascar à Dar es Salaam le 7 septembre.

La Namibie et le Congo laissent le Sénégal en tête

Dans le groupe H, cette première journée jouée sur deux jours a souri au Sénégal. Les vice-champions d'Afrique, vainqueurs du Togo mercredi grâce à Sadio Mané et Abdou Diallo (2-0), restent seuls en tête après le match nul entre la Namibie et le Congo-Brazzaville jeudi (1-1).

Les Brave Warriors namibiens ont frappé les premiers à l'Orlando Stadium de Johannesburg, en Afrique du Sud, où la CAF a ordonné que ce match se tienne. Après deux occasions très chaudes en leur faveur, ils ont ouvert le score grâce à Vetunuavi Charles Hambira de la tête (24e). Joueur du TS Sporting, un club sud-africain, le défenseur a peut-être trouvé l'inspiration sur une terre qu'il connaît bien.

Mais après la pause, les Congolais ont égalisé par l'intermédiaire de Guy Mbenza. Silvère Ganvoula a d'abord déclenché une frappe que Lloyd Junior Kazapua, le gardien namibien, n'a pu que repousser. Guy Mbenza a bien suivi et glissé le ballon hors de sa portée (57e). Malgré des occasions de part et d'autre, aucun autre but n'a été marqué. Prochains rendez-vous : Togo-Namibie à Lomé le 5 septembre et Congo-Sénégal à Brazzaville le 7 septembre.

