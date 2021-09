Coupe du monde 2022: pas de vainqueur entre le Kenya et l'Ouganda

Le Mali, qui a battu le Rwanda mercredi, reste seul en tête du groupe E des éliminatoires du Mondial 2022 après le match nul sans but entre le Kenya et l'Ouganda, jeudi 2 septembre (0-0).

Deux matches et un seul but marqué : la première journée de ces qualifications pour la Coupe du monde au Qatar n'a pas été très prolifique dans le groupe E. Seul le Mali, donc, a tiré son épingle du jeu en dominant le Rwanda à Agadir, au Maroc (sur décision de la CAF). Score final : 1-0. Jeudi, le Kenya et l'Ouganda sont restés muets.

À Nairobi, les filets n'ont pas tremblé. Les Harambee Stars, à domicile, ont aligné un bloc avant tout porté sur la défense face aux Cranes de l'Ouganda. Malgré une fin de match tendue, avec plusieurs cartons distribués, les occasions n'ont pas été légion, et aucune équipe n'a trouvé l'ouverture.

Il faudra davantage de poids en attaque pour décoller au plus vite dans ce groupe E dominé par les Aigles maliens. Ce sont d'ailleurs les prochains adversaires des Ougandais, le 6 septembre, tandis que les Kényans affronteront le Rwanda le 5 septembre.

